Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait uçak, pilotun bomba olasılığından şüphelenmesi üzerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş gerçekleştirdi.
Uçakta 225 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Ural Hava Yolları'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ural Hava Yolları'na ait Bahreyn- Moskova seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçak, Bakü saati ile 14:56'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştır. İnişin sebebi uçağın pilotunun bomba mevcudiyetinden şüphelenmiş olmasıdır."
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