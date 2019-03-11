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  • 11.03.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 15:10

Rus uçağında bomba ihbarı! 'ye iniş yaptı

Rus Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle 'ye iniş yaptı.

Rus uçağında bomba ihbarı!

merkezli Hava Yolları'na ait uçak, pilotun bomba olasılığından şüphelenmesi üzerine 'ın başkenti 'ye acil iniş gerçekleştirdi.

Uçakta 225 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Ural Hava Yolları'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ural Hava Yolları'na ait Bahreyn- Moskova seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçak, Bakü saati ile 14:56'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştır. İnişin sebebi uçağın pilotunun bomba mevcudiyetinden şüphelenmiş olmasıdır."

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