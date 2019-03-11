Kendin pişir kendin ye

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesi olan Meghan Markle'ın doğumuna sayılı günler kaldı. Gözde gelinin hamilelik süresince kendi yemeğini kendisinin yaptığı ortaya çıktı. Markle'ın makyöz de kullanmadığı vurgulandı. Ailenin kurallarını sürekli çiğneyen Meghan'ın, sadece düğününde güzellik uzmanına makyaj yaptırdığı açıklandı.
- Dünya
- 11.03.2019
- Gazete
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