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Kendin pişir kendin ye

Kendin pişir kendin ye
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesi olan Meghan 'ın doğumuna sayılı günler kaldı. Gözde gelinin hamilelik süresince kendi yemeğini kendisinin yaptığı ortaya çıktı. Markle'ın makyöz de kullanmadığı vurgulandı. Ailenin kurallarını sürekli çiğneyen Meghan'ın, sadece düğününde güzellik uzmanına makyaj yaptırdığı açıklandı.

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