Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü.

Uçağın düşüş nedeni ise bilinmiyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Boeing 737 tipi Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Ahmed, "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 tiği yolcu uçağında sevdiklerini kaybeden ailelere taziye dileklerini sunar" dedi.

2010'DA DA AYNI HAVA YOLLARINA AİT VE AYNI TİP YOLCU UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

2010 yılında da, yine Etiyopya Havayollarına ait be yine Boeing 737 tipi uçak Lübnan'dan Addis Ababa'ya giderken Akdeniz'e düşmüş, uçakta 82'si yolcu 8'i mürettebat 90 kişi hayatını kaybetmişti.