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’ markalı votka şişesi, Müslümanları kızdırdı

’da piyasaya sürülen ‘’ markalı ‘semazen’li votka şişesi, Müslüman dünyasını kızdırdı. Skandalla ilgili düğmeye basıldı.

Saygısızlar
Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen", bir votka şişesinde kullanıldı. 'da üretilen "Rumi" marka semazen logolu içki şişesi, tepki topladı. "İçki, içeni değiştirir" anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka, Hollanda'da piyasaya çıkarıldı. ait
sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, yı ayağa kaldırdı.



Bunun İslam dünyasına ve Hz. 'ya hakaret olduğunu belirten yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, ürünün geri çekilmesi için çağrı yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hezasından konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını açıkladı.



HALİT TURAN

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