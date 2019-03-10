Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen", bir votka şişesinde kullanıldı. Hollanda'da üretilen "Rumi" marka semazen logolu içki şişesi, tepki topladı. "İçki, içeni değiştirir" anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka, Hollanda'da piyasaya çıkarıldı. Müslümanlara ait
sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Bunun İslam dünyasına ve Hz. Mevlana'ya hakaret olduğunu belirten yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, ürünün geri çekilmesi için çağrı yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hezasından konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını açıkladı.
HALİT TURAN
sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Bunun İslam dünyasına ve Hz. Mevlana'ya hakaret olduğunu belirten yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, ürünün geri çekilmesi için çağrı yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hezasından konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını açıkladı.
HALİT TURAN
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