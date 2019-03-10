İkiyüzlü Prens

Prens Harry, geçtiğimiz Çarşamba çevre konulu bir etkinliğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada doğayı korumanın önemine vurgu yaptı. Ancak Harry'nin etkinlikten 2 gün önce doğaya zarar veren helikopter kiraladığı ortaya çıktı. İngiliz basını, toplu taşıma yerine doğaya zarar veren helikopterle seyahat eden Prens Harry için "İkiyüzlü davranıyor" ifadesini kullandı.