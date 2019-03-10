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  • 10.03.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 17:31

'in yeni başbakanı Muhammed Iştiyye oldu

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Filistin'in yeni başbakanı belli oldu

'de Rami el-Hamdallah'nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak ayında istifa eden Rami el-Hamdallah'ın yerine Muhammed Iştiyye'yi başbakan olarak atadı.

29 Ocak'ta Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuştu.

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