Filistin'de Rami el-Hamdallah'nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak ayında istifa eden Rami el-Hamdallah'ın yerine Muhammed Iştiyye'yi başbakan olarak atadı.
29 Ocak'ta Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuştu.
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