Fiji'de 6,2 büyüklüğünde korkutan deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'nin başkenti Suva'nın 307 km doğusunda yerin 571 km altında yerel saatle 20:12'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Fiji'de zaman zaman şiddetli yer sarsıntıları meydana geliyor.
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