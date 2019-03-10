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  • 10.03.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 14:02

Fiji'de 6,2 büyüklüğünde korkutan deprem

'nda bulunan nda yerel saatle saa 20.12'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

O ülkede korkutan deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'nin başkenti Suva'nın 307 km doğusunda yerin 571 km altında yerel saatle 20:12'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Fiji'de zaman zaman şiddetli yer sarsıntıları meydana geliyor.

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