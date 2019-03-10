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  • 10.03.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 10:49

duyurdu! vatandaşları da vize alacak

'nden yapılan açıklamaya göre, D vatandaşlarının 2021 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacağı duyuruldu.

AB'den Trump'a büyük şok

'nin () resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında vatandaşlarının artık Avrupa'ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi'nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi.

ABD dışında Japonya ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen Bölgesi'ne giriş yapması için vize istenecek.

Konuyla ilgili AB'den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, "Bu şekilde Avrupa'ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz" denildi.

ETIAS vizesinin 2021'den itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

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