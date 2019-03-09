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  • 09.03.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 12:07

’de küçük uçak göle düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

’de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

250 Aztec tipi bir uçak Okeechobee Gölü'ne düştü. Uçağın Tampa Uluslararası Havaalanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havaalanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası, görgü tanıkları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı; uçakta ise 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

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