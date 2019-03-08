'Sarı Yelekliler' eylemleriyle gündeme gelen Fransa'da polis dehşet saçtı. Grenoble kentinde geçen Cumartesi günü Türk genci Fatih Karakuş (19) ile arkadaşı Adam Soli (17) motosikletle seyir halindeyken polis tarafından takibe alındı. Hızlanan iki genç bir otobüsle çarpıştı. Yaralanan gençler kurtarılamadı.
Aileler, çocuklarının kovalamaca sonucu öldüğünü belirterek polisleri suçladı. 2 gencin motosikletle polisten kaçarken geçirdikleri kazada can vermesi kenti ayaklandırdı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, polis şiddetine karşı protesto gösterisi yaptı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde birçok araç kundaklandı. Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Talihsiz gençlerin aileleri, adalet çağrısı yaptı. Olay yargıya taşındı.
Türk genci Fatih ve arkadaşı Adam, polis kovalamacası sonucu kaza geçirdi. 2 genç hayatını kaybetti.
Aileler, çocuklarının kovalamaca sonucu öldüğünü belirterek polisleri suçladı. 2 gencin motosikletle polisten kaçarken geçirdikleri kazada can vermesi kenti ayaklandırdı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, polis şiddetine karşı protesto gösterisi yaptı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde birçok araç kundaklandı. Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Talihsiz gençlerin aileleri, adalet çağrısı yaptı. Olay yargıya taşındı.
Türk genci Fatih ve arkadaşı Adam, polis kovalamacası sonucu kaza geçirdi. 2 genç hayatını kaybetti.
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