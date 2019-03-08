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  • 08.03.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 12:37

Finlandiya'da merkez sağ hükümeti istifa etti

Finlandiya'da Başbakan Juha Sipila'nın liderliğindeki merkez sağ hükümeti istifa etti. Sipila'nın Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan bugün parlamentoyu feshetmesini talep edeceği belirtildi.

Finlandiya'da hükümet istifa etti!

Fin YLE yayın kuruluşu, Sipila'nın liderliğindeki hükümetin, sosyal reform ve sağlık reformu planını kabul ettirmekte başarısız olunması üzerine istifa kararı aldığını duyurdu.

Sipila'nın Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan bugün parlamentoyu feshetmesini talep edeceği belirtildi.

Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel düzenlenecek.

Yerel Huvudstadsbladet gazetesi de Niinisto'nun Sipila'dan seçime kadar geçiş hükümetine liderlik etmesini istediğini yazdı.

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