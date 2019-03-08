Alman hesabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Avrupa'da, Almanya'da terör örgütünün toplantılarına katılıp sonra Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya. Onlar için de tedbir aldık" sözleri, PKK yandaşlarına izin veren Alman hükümetini rahatsız etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Almanya'da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye'de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor" dedi. Normal turistlerin de tatil için Türkiye'yi seçmemelerini istedi. The Times da Bakan Soylu'nun açıklamalarını çarpıtarak yalan bir habere imza attı. "Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor" ifadelerine yer verdi.
- Dünya
- 08.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.