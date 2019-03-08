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Alman hesabı

’ya kol kanat geren, ’ye sahip çıkan Almanya ile İngiltere, “Türkiye’ye tatile gidenler tutuklanabilir” yalanını ortaya attı.

Alman hesabı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Avrupa'da, Almanya'da terör örgütünün toplantılarına katılıp sonra Antalya'da, Bodrum'da, 'da tatil yapanlar var ya. Onlar için de tedbir aldık" sözleri, yandaşlarına izin veren Alman hükümetini rahatsız etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Almanya'da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye'de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor" dedi. Normal turistlerin de tatil için Türkiye'yi seçmemelerini istedi. The Times da Bakan Soylu'nun açıklamalarını çarpıtarak yalan bir habere imza attı. "Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor" ifadelerine yer verdi.

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