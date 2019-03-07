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  • 08.03.2019 01:09
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 01:09

Suudi bakan 'de büyük miktarda bulduklarını açıkladı

Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih,  'de büyük miktarda bulduklarını açıkladı.

Suudi bakan açıkladı! Büyük miktarda bulundu...

resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih, 'de büyük miktarda bulduklarını belirterek, milli şirketi 'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini ifade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından 'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

ABD Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada , ve 'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı.

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