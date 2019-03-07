Gülnara ağladı

Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesi yeniden cezaevine gönderildi. Gülnara, Aralık 2017'de aralarında yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme suçlarından 10 yıl hapse mahkum edilmiş, haksız şekilde elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği maddi zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle ceza süresi 5 yıla indirilmişti. Ardından cep telefonu ve internet kullanma yasağını da içeren ev hapsi cezası verilerek tahliye edilmişti. Üç çocuk annesi Gülnara'nın, gizli gizli cep telefonu kullandığı ve bazı yasakları ihlal ettiği belirlendi. Bu yüzden geri kalan cezasını çekmesi için, hapse gönderildi.
Özbek makamları, Kerimova'nın İngiltere, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde bulunan milyonlarca liralık varlıklarını dondurmaya çalışıyor.
Özbek makamları, Kerimova'nın İngiltere, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde bulunan milyonlarca liralık varlıklarını dondurmaya çalışıyor.
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