Kıbrıslı ünlü işadamı Asil Nadir'i (77) üçüncü kez babalık heyecanı sardı. Nadir'in 2005'de evlendiği ikinci eşi Nur Nadir (35) hamile kaldı. Karnı burnunda olan ve kız bebek bekleyen Nur Nadir, baby shower partisi yaptı. Nur Hanım, kızlarına 'Asil'in tersi olan 'Lisa' ismini vereceklerini açıkladı.
İngiltere'de 10 yıl hapis cezası alan Asil Nadir, Türkiye'ye iade edilmişti. 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra KKTC'ye gitmişti.
Eşinin 1 Mayıs'ta 78 yaşına basacağını ve kızlarının da o tarihte doğmasını beklediklerini söyleyen Nur Nadir, "Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" ifadelerini kullandı. Asil Nadir'in Ayşegül Tecimer'le evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adında 2 oğlu bulunuyor.
İngiltere'de 10 yıl hapis cezası alan Asil Nadir, Türkiye'ye iade edilmişti. 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra KKTC'ye gitmişti.
Eşinin 1 Mayıs'ta 78 yaşına basacağını ve kızlarının da o tarihte doğmasını beklediklerini söyleyen Nur Nadir, "Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" ifadelerini kullandı. Asil Nadir'in Ayşegül Tecimer'le evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adında 2 oğlu bulunuyor.
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