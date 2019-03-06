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  • 06.03.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 18:08

düşmanlığında son nokta! Beni seçerseniz talimatı vereceğim

başkanlığı lerinde Avrupa Halkları Partisi adayı , kendisinin seçilmesi durumunda 'nin 'ne () katılım sürecini durdurma talimatı vereceğini belirterek, "Türkiye Avrupa 'ne üye olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" dedi.

Türkiye düşmanlığında son nokta!

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin lideri , partisinin adayı olarak katılacağı başkanlığı leri için çalışmalarını sürdürüyor. düşmanlığı yaparak "sempati" kazanmaya çalışan siyasetçi skandal sözler söyledi. Seçilmesi durumunda Türkiye'nin 'ne () üye olamayacağını belirten Weber, müzakerelere de son vereceğini duyurdu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Alman muhafazakarlarına konuşan merkez-sağ partinin adayı Weber, "Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte çalışmak istiyor. Ama eğer Komisyon başkanı seçilirsem,'deki ofislere Türkiye'nin Avrupa 'ne katılım süreci ile ilgili görüşmeleri durdurmaları talimatını vereceğim. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" ifadelerini kullandı.

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