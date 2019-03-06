Bugünkü
Takvim

'nın hayranları '' veriştirdi

Hayranları 'vergi' veriştirdi
Kolombiyalı şarkıcı , 'da 2012-2014 yıllarında 14.5 milyon Euro kaçırmakla suçlandı. Şarkıcı 12 Haziran'da mahkemeye çağrıldı. Satançının İspanyol hayranları ise vergi kaçırdığı iddia edilen sanatçıya kızdı. Sevenleri, sosyal medyadan "Bizi hayal kırıklığına uğrattın, yazıklar olsun" mesajını yolladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriShakira'nın hayranları 'vergi' veriştirdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar