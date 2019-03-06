Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 2012-2014 yıllarında 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlandı. Şarkıcı 12 Haziran'da mahkemeye çağrıldı. Satançının İspanyol hayranları ise vergi kaçırdığı iddia edilen sanatçıya kızdı. Sevenleri, sosyal medyadan "Bizi hayal kırıklığına uğrattın, yazıklar olsun" mesajını yolladı.
- Dünya
- 06.03.2019
- Gazete
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