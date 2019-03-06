AB sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, Brexit çıkmazı için bugüne kadar bir sonuç bulunamadığını söylediğini açıkladı.

Schinas tarafından yapılan açıklamada Barnier'in, Brexit konusunda gelinen süreçte 'herhangi bir çözüm bulunamadığına dair AB'yi bilgilendirdiği' belirtildi.





BREXIT SÜRECİ

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.