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  • 06.03.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 14:52

için son noktayı koydu

Başbakanı , ile vardığı anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. , Brexit çıkmazı için şimdilik bir çözüm yolu kalmadığını açıkladı.

AB Brexit için son noktayı koydu

sözcüsü Margaritis Schinas, (AB) Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, Brexit çıkmazı için bugüne kadar bir sonuç bulunamadığını söylediğini açıkladı.

Schinas tarafından yapılan açıklamada Barnier'in, Brexit konusunda gelinen süreçte 'herhangi bir çözüm bulunamadığına dair AB'yi bilgilendirdiği' belirtildi.



BREXIT SÜRECİ
'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan , AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

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