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  • 06.03.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 09:24

’da saldırısı: 3 ölü

’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü

'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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