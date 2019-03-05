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'Yannis' yaptiniz

'Yannis' yaptiniz
Yunanistan'da Selanik 'nden çıkan maskeli 50 kişilik grup, 'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Olay sırasında 4 araç yanarak hasar gördü.

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