'Yannis' yaptiniz

Yunanistan'da Selanik Aristoteles Üniversitesi'nden çıkan maskeli 50 kişilik grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Olay sırasında 4 araç yanarak hasar gördü.
- Dünya
- 05.03.2019
- Gazete
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