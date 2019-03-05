israil polisinin eşlik ettiği Yahudi işgalciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin evine el koydu.

Bölgeye gelen Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinliler ile işgalcileri koruyan İsrail polisi arasında arbede çıktı.

BİR FİLİSTİNLİYİ DE GÖZALTINA ALDILAR

Alanda toplanan Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail polisinden ya da yerleşimcilere ait derneklerden olayla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, yaklaşık iki hafta önce de Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesini, evlerini Yahudi yerleşimcilere teslim etmek üzere zorla evlerinden çıkarmıştı.

İsrail, "Gaiplik Yasası"yla ya da gayrimenkullerin Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

Yahudi yerleşimcilere ait dernekler de 1967'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca evi zorla istila etti.

Ayrıca, Yahudilere 1948 öncesinde Doğu Kudüs'teki "emlaklarına" geri dönüş hakkı tanıyan İsrail kanunları, Filistinlilere ise ne 1948 öncesi ne de 1967 sonrası el konulan mülklerine geri dönüş hakkı tanıyor.