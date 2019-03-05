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  • 06.03.2019 04:36
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 04:36

Son dakika: 'da 5 büyüklüğünde

'nın Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.

O ülkede korkutan deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Maluku bölgesinin 39 kilometre kuzeydoğusunda olan in, yerin 33 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi paylaşılmadı, uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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