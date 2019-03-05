Havlar gibi emir veriyor

Sussex Düşesi Meghan Markle, asi gelin olarak hafızalara yerleşti. Eltisi Kate Middleton ile geçinemedi. Bu yüzden Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Windsor Şatosu'ndaki Fogmore Evi'ne taşınmaya karar verdi. Karnı burnunda hamile olan Markle'ın sinirleri iyice gerildi. Çalışanları, Düşes'in "havlar gibi" bağırarak, sinirli bir şekilde emirler yağdırdığını iddia etti.