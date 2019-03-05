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  • 05.03.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 22:38

'nün sahibi bir kez daha belli oldu! 'de...

Başkanı 'ın eşi 'ın okulunu ziyaret etmesi tartışma yarattı. Melania Trump'ın bu okulu ziyaret etmesi, FETÖ'nün ipinin kimin elinde olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

FETÖ'nün sahibi bir kez daha belli oldu

elebaşı 'in 'deki okulunun tarafından ziyaret edilmesi 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin ve insanımızın hayatına kasteden hain planın sahibini bir kez daha deşifre etti.

Ülkemize saldıran teröristlere desteğini hiçbir zaman gizlemeyen ABD Başkan Donaln Trump'ın eşinin bu skandal ziyareti yapması büyük tepki çekti.

İŞTE MELANIA TRUMP'IN O PAYLAŞIMI
"Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

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