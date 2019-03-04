Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

LUKE PERRY KİMDİR?

Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Daha çok rol aldığı Tv yapımı film ve dizilerle bilinir. Rol aldığı Tv dizisi Beverly Hills, 90210 adlı diziyle tanındı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

Türkiye'de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.

Yer aldığı projeler

1990-2000: Beverly Hills, 90210

1992: Buffy vampyrdödaren

1994: 8 Seconds

1996: Normal Life

1997: Det femte elementet

2001-2002: Oz

2001: The Triangle

2002-2004: Jeremiah

2007: Alice Upside Down

2007: John from Cincinnati

2009: Äntligen midsommar!

2010: The Final Storm