Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
LUKE PERRY KİMDİR?
Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Daha çok rol aldığı Tv yapımı film ve dizilerle bilinir. Rol aldığı Tv dizisi Beverly Hills, 90210 adlı diziyle tanındı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.
Türkiye'de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.
Yer aldığı projeler
1990-2000: Beverly Hills, 90210
1992: Buffy vampyrdödaren
1994: 8 Seconds
1996: Normal Life
1997: Det femte elementet
2001-2002: Oz
2001: The Triangle
2002-2004: Jeremiah
2007: Alice Upside Down
2007: John from Cincinnati
2009: Äntligen midsommar!
2010: The Final Storm
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