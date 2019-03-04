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  • 04.03.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 13:34

'da düştü: 5 kişi öldü!

'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir in düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Komşuda helikopter düştü: 5 ölü!

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan in eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.

Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.


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