19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Susex Düşesi olan Meghan Markle, aykırı gelin olarak hafızalara yerleşti. 7 aylık hamile olan Düşes, Kraliyet kurallarını çiğnedi. Kraliçe Elizabeth, asi gelini Buckingham Sarayı'nda yemeğe davet etti. Ancak Düşes, Kraliçe'den önce yemek masasından kalkmaya yeltendi. Bunu saygısızlık olarak değerlendiren Kraliçe Elizabeth'in Markle'yi odadan kovduğu iddia edildi.
- Dünya
- 03.03.2019
- Gazete
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