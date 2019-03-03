Bugünkü
Takvim

, 'ı odadan kovdu

Gözünden Düşes!
19 Mayıs'ta ile evlendikten sonra Susex Düşesi olan , aykırı gelin olarak hafızalara yerleşti. 7 aylık hamile olan Düşes, Kraliyet kurallarını çiğnedi. , asi gelini 'nda yemeğe davet etti. Ancak Düşes, Kraliçe'den önce yemek masasından kalkmaya yeltendi. Bunu saygısızlık olarak değerlendiren Kraliçe Elizabeth'in Markle'yi odadan kovduğu iddia edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriKraliçe Elizabeth, Meghan Markle'ı odadan kovdu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar