Nijerya'nın güneyinde yakıt borusunda sızıntı sebebiyle meydana gelen patlama sonucu 50'den fazla kişiden haber alınamadığı duyuruldu. Nijeryalı yetkililerden yapılan açıklamada patlama sebebiyle bölgede izdiham yaşandığı belirtildi.
Nijerya'da yakıt borusu patladı: Onlarca kişi kayıp
Nijerya'da ülkenin güneyinde yakıt borusunun patlaması sebebiyle 50'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi. Patlama sonucu büyük çaplı izdiham yaşandığı aktarıldı.
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