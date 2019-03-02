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  • 02.03.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 13:20

'da yakıt borusu patladı: Onlarca kişi kayıp

'da ülkenin güneyinde yakıt borusunun patlaması sebebiyle 50'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi. Patlama sonucu büyük çaplı izdiham yaşandığı aktarıldı.

Ülkeyi sarsan patlama! Onlarca kişi kayıp
'nın güneyinde yakıt borusunda sızıntı sebebiyle meydana gelen patlama sonucu 50'den fazla kişiden haber alınamadığı duyuruldu. Nijeryalı yetkililerden yapılan açıklamada patlama sebebiyle bölgede izdiham yaşandığı belirtildi.

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