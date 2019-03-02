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  • 02.03.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 20:05

226 milyar metreküp bulundu! Rumlar geri adım attı

'in Kıbrıs Adası'nın 10. parselinde doğalgaz bulmasının ardından , " ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz" dedi.

Rumlar geri adım attı

Geçtiğimiz günlerde şirketi, 'nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir rezervi bulunduğunu bildirdi.

RUMLAR GERİ ADIM ATTI
Türkiye'nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından , adeta geri vites yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız." dedi. Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir."

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