NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, yardıma muhtaç çocuklar için kolları sıvadı. Basketbolun unutulmaz ismi, 6 şampiyonluk yüzüğünden 4'ünü satışa çıkaracağını açıkladı. 71 yaşındaki eski basketbolcu, yüzük satışından elde edeceği geliri, yardıma muhtaç çocukların eğitimi için kullanacağını vurguladı. Bugünü kadar birçok yardım organizasyonunlarına katılan Jabbar, "Odanızda duran şampiyonluk yüzükleri ve insanlara yardım etmek arasında kaldıysanız cevap çok basit. Sat gitsin. Tarih, para kazandırmıyor" açıklamasını yaptı. Bazı açık artırma sitelerinde şampiyonluk yüzükleri ortalama 60 bin dolardan başlıyor.
- Dünya
- 01.03.2019
- Gazete
Yüzüklerin efendisi Abdul-Jabbar
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