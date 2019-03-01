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Yüzüklerin efendisi

Yüzüklerin efendisi
NBA efsanesi Kareem , yardıma muhtaç çocuklar için kolları sıvadı. un unutulmaz ismi, 6 şampiyonluk yüzüğünden 4'ünü satışa çıkaracağını açıkladı. 71 yaşındaki eski basketbolcu, yüzük satışından elde edeceği geliri, yardıma muhtaç çocukların eğitimi için kullanacağını vurguladı. Bugünü kadar birçok yardım organizasyonunlarına katılan Jabbar, "Odanızda duran şampiyonluk yüzükleri ve insanlara yardım etmek arasında kaldıysanız cevap çok basit. Sat gitsin. Tarih, para kazandırmıyor" açıklamasını yaptı. Bazı açık artırma sitelerinde şampiyonluk yüzükleri ortalama 60 bin dolardan başlıyor.

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