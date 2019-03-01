ABD'nin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu ile ilgili paylaşılacak istihbarata bir milyon dolar ödül vereceğini açıklamasının ardından, Suudi Arabistan Hamza bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardı. Reuters haber ajansı, gelişmeyi dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hamza Bin Ladin'in terör örgütünün liderliğinde son dönemde öne çıkmaya başladığı biliniyor. İki yıl önce ABD'nin 'küresel terörist' listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında, kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlendi.

Yakın bir zaman önce de, video ve ses kayıtları ile babasının öldürülmesinin intikamı için çağrı yaptı.

LADİN 2011 YILINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD özel kuvvetleri, Usama Bin Ladin'i 2011 yılında Pakistan'da düzenlenen bir operasyonla öldürdü. Bin Ladin, 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların emrini vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bin Ladin'in öldürüldüğü binada, Hamza Bin Ladin'in halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmaların elde edildiğini de duyurdu.

PAKİSTAN, AFGANİSTAN VEYA SURİYE'DE DE OLABİLİR

Bakanlık adına açıklamayı yapan Michael Evanoff, "Onun muhtemelen Afghanistan - Pakistan sınırında olduğunu düşünüyoruz. İran'a geçebilir. Ama aslında her yerde olabilir. Güney Asya'da dahil" dedi.

30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiği ve evliliğini de burada yaptığına inanılıyor. Ancak bazı diğer raporlara göre, Pakistan, Afganistan veya Suriye'de de olabilir.