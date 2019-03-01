ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güney Amerika ülkesi Peru'da Juliaca kentinin 67 km kuzey kuzeybatısında yerin 258 km altında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güney Amerika ülkesi Peru'da Juliaca kentinin 67 km kuzey kuzeybatısında yerin 258 km altında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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