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  • 01.03.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 12:14

: 'da büyük ! Ülke 7.1 ile sallandı

haberine göre Güney Amerika ülkesi 'da 7.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası oluşan can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Güney Amerika ülkesinde büyük deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güney Amerika ülkesi 'da Juliaca kentinin 67 km kuzey kuzeybatısında yerin 258 km altında 7.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

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