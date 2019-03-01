Son dakika gelişmesine göre, Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil öldü.
Son dakika... İdlib'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika... İdlib'de bir lokantada intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
- Pentagon'un Afganistan planı basına sızdı!
- Güney Amerika ülkesinde büyük deprem
- DEAŞ’taki toprağın hepsini geri aldık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.