Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.03.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 19:43

... 'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

... 'de bir lokantada saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika... İdlib'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar