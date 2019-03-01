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  • 01.03.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 19:02

Son dakika... 'da gözaltında tutulan Hintli pilot Varthaman serbest bırakıldı

Son dakika... 'da gözaltında tutulan Hintli pilot Varthaman Hintli yetkililere teslim edildi.

Hint pilot serbest bırakıldı

lı yetkililerin gözaltındaki Hint pilot 'ı Hint yetkililere teslim etmek üzere sınıra götürdüğü belirtildi. Varthaman'ın yer aldığı konvoyun, Lahor kentinden Wagah'daki na geldiği, konvoya, askeri araçların eşlik ettiği görüldü. Pilotun Hint yetkililere teslim edileceği sınır kapısının tarafında, ellerinde bayraklar ve çiçekler bulunan büyük bir kalabalığın toplanması dikkati çekti. Gerilimin ardından Pakistan'da gözaltında tutulan Hintli pilot Varthaman Hintli yetkililere teslim edildi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da nı ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı. Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. , , ve da benzer çağrılar yaptı.

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