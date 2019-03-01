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  • 01.03.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 22:39

Korkunç! Dev un uyuyan kadını ısırdığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

'da uyuyan bir kadının yılanı tarafından ısırıldığı görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastanede tedavisi yapılan ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu görüntüler kanınızı donduracak! Dev piton uyuyan kadını...

Edinilen bilgilere göre, Taylan'da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha gece uyuduğu sırada klozetten evine giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılanı tarafından ısırıldı. Talihsiz kadının yılanın saldırısına uğradığı anlar, oğlu tarafından odasına yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde , uyurken tuvaletin klozetinden içeri giren yılan sürünerek kadının yattığı odaya giriyor ve yılanın dişlerini kadının ayağına batırdığı görülüyor. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, çığlık atarak uyanıyor.

KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Kurtarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen yılan doğaya bırakılmak üzere götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının ayaklarında hafif yanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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