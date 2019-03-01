DEAŞ’taki toprağın hepsini geri aldık

ABD Başkanı Trump, Suriye'de DEAŞ'a karşı zafer ilan etti. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü ABD destekli güçler ile birlikte geri aldık" dedi. YPG ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor. Rejim güçleri toprakların yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, rejim karşıtı gruplar kontrol ettiği alan yüzde 10'a karşılık geliyor.
ANLAŞMA ÇOK ZOR
Trump, K. Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmelerin anlaşmasız sona erdiğini söyledi: Kim'in istediği yaptırımları kaldırmayacağız.
ANLAŞMA ÇOK ZOR
Trump, K. Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmelerin anlaşmasız sona erdiğini söyledi: Kim'in istediği yaptırımları kaldırmayacağız.
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