Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'da feci kaza! "Ne olur ölme" diye ağladı ama genç kız kurtarılamadı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan genç kız hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anında aracından inen sürücü, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine 'Kaşıkçı' şartı
- Güney Amerika ülkesinde büyük deprem
- Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.