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  • 01.03.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 15:23

'da feci ! "Ne olur ölme" diye ağladı ama kurtarılamadı

'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi (23), ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan hastanede yaşamını yitirdi. anında aracından inen sürücü, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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