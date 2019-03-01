Benzema'nın evi soyuldu

İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona, ev sahibi Real Madrid'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Final şansını kaybeden Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, yenilginin ardından bir darbe daha yedi. 'El Clasico'nun oynandığı sırada Benzema'nın evine hırsız girdi. Maç sırasında evde kimsenin olmamasından faydalanan soyguncular, Fransız sporcunun değerli eşyalarını çalıp izlerini kaybettirdi.
Benzema evinin soyulduğunu maçın ardından öğrendi. Bu sezon İspanya'da maç anında yapılan soygunların artması nedeniyle polisin bir çete operasyonu başlattığı bildirildi. Polis, Benzema'nın evine giren hırsızların kısa süre önce Barcelona-Valladolid maçı sırasında Kevin Prince Boateng'in evini soyan kişilerle bağlantılı olabileceğini söyledi.
Benzema evinin soyulduğunu maçın ardından öğrendi. Bu sezon İspanya'da maç anında yapılan soygunların artması nedeniyle polisin bir çete operasyonu başlattığı bildirildi. Polis, Benzema'nın evine giren hırsızların kısa süre önce Barcelona-Valladolid maçı sırasında Kevin Prince Boateng'in evini soyan kişilerle bağlantılı olabileceğini söyledi.
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