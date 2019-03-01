ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sebebiyle bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının ardından bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı bildirildi.

Polis bölge halkına evden çıkmaması uyarısında bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi henüz yakalanamadı.

Polis geniş çaplı operasyon başlattı.