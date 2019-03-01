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  • 01.03.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 10:48

'de üniversiteye silahlı saldırı! Yaralılar var

'de Utah eyaletinde yer alan Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralanan bir kişini durumunun kritik olduğu belirtildi.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!

'nin Utah eyaletinde bulunan Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sebebiyle bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının ardından bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı bildirildi.

Polis bölge halkına evden çıkmaması uyarısında bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi henüz yakalanamadı.

Polis geniş çaplı operasyon başlattı.

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