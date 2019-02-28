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  • 01.03.2019 05:16
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 05:16

Son dakika: 'da 5,3 büyüklüğünde

'nın Sulawesi bölgesinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Sangihe Adaları'nın 123 kilometre kuzeydoğusunda olan in, yerin 180 kilometre altında oluştuğunu açıkladı.

Deprem sonrası alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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