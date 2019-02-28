Bugünkü
Takvim

'Pes'kov!

'Pes'kov!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova'nın Avrupa Parlamentosu'nda staj yaptığı belirtildi. AP Sözcüsü Marjory van den Broeke, genç kızın hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleri'Pes'kov!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar