Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova'nın Avrupa Parlamentosu'nda staj yaptığı belirtildi. AP Sözcüsü Marjory van den Broeke, genç kızın hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.
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- 28.02.2019
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'Pes'kov!
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