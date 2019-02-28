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  • 01.03.2019 04:51
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 04:51

'daki tren larındaki ihmale idam teklifi!

'da bir milletvekili, tren larındaki ihmallere verilen cezaların 2-3 yıl hapisle sınırlı olduğunu söyleyerek, makinistlerin kent meydanında idam edilmesi gerektiğini savundu.



Mısır'da bir milletvekili, ülkede yaşanan son tren kazasının ardından, söz konusu olaylardaki "ağır ihmale" verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi verdi.

Milletvekili Said Hassasin, özel bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, özellikle tren makinistlerine verilen cezaların idama varacak kadar ağırlaştırılmasıyla ilgili yasa teklifini Meclis Başkanı Ali Abdulal'e ilettiğini söyledi.

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