Hoşgörüye 'Fransız'!

Avrupa'da İslamofobi korkunç boyutlara ulaştı. Fransız spor malzemeleri firması Decathlon'un başörtülü sporcular için ürettiği koşucu başörtüsü, Fransa'yı ayağa kaldırdı. Ürünü Fransa'nın laik değerlerine aykırı bulan siyasetçiler, boykot çağrısı yaptı. Decathlon, hakaret ve tehditler nedeniyle spor başörtüsünün satışını Fransa'da durdurulduğunu açıkladı. Ülkede 2004 yılında başörtüsü devlet okullarında ve kamu binalarında yasaklandı.
- Dünya
- 28.02.2019
- Gazete
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