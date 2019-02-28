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Hoşgörüye ''!

Hoşgörüye 'Fransız'!
Avrupa'da İslamofobi korkunç boyutlara ulaştı. spor malzemeleri firması Decathlon'un başörtülü sporcular için ürettiği koşucu başörtüsü, Fransa'yı ayağa kaldırdı. Ürünü 'nın laik değerlerine aykırı bulan siyasetçiler, boykot çağrısı yaptı. , hakaret ve tehditler nedeniyle spor başörtüsünün satışını Fransa'da durdurulduğunu açıkladı. Ülkede 2004 yılında başörtüsü devlet okullarında ve kamu binalarında yasaklandı.

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