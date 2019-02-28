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’nin annesi ’ı kiliseye aldırmadı!

İtalyan Agnelli Ailesi, ’nin cenazesinde bir araya geldi. Başkanı ’nin annesi ’nun, işadamının ’ı kiliseye aldırmadığı iddia edildi...

'İthal'ya veto!
Angelli ailesi FIAT, Ferrari, La Stampa, Corriere della Sera, ve gibi 70'in üzerinde markanın sahibi. İtalyan aile, 100 milyon dolara hükmediyor. Juventus Kulübü Başkanı de ile birlikte. İşadamı, Akalın'ın için 10 yıllık eşini terk etti. İkilinin aşkları, İtalyan ve Türk medyasının manşetlerini süsledi. İşadamının annesi , ilk başlarda bu ilişkiye karşı çıktı ancak genç çift 2017'de Livia Selin adlı kızlarını kucağına aldı. İtalyan kaynana yumuşadı. , geçtiğimiz günlerde 92 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ailenin mensupları cenaze töreninde bir araya geldi. Törende beklenmedik bir olay yaşandı. İddiaya göre, Andrea Agnelli'nin annesi Allegra Caracciolo'nun, müstakbel gelini Deniz Akalın'ın kiliseye girmesini engelledi. Neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkadaşları ve diğer yakınları tarafından teselli edildi.




Marella Agnelli hayatını kaybetti.



Anne Allegra Caracciolo, genç çiftin birlikteliğine de karşı çıkmıştı.

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