Tarihi görüşme sonrası ABD yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Tarihi görüşme sonrası ABD yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.