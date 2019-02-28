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  • 28.02.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:04

Tarihi görüşme sonrası 'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı

yönetimi, Başkan Trump ve lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

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