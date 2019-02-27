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’a 'kim' gelmiş!

Trump ile Kim Jong-un arasındaki zirve için hazırlıklar tamamlandı. lideri, zırhlı aracıyla şov yaptı.

Vietnam’a 'kim' gelmiş!
Kuzey Kore Lideri Kim Jongun, Başkanı ile bugün ve yarın yapacağı zirve için Vietnam'a gelişi, şova dünüştü. Hanoi kentinde düzenlenecek zirve için Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğu yaptı. Tren istasyonu çevresinde çok sayıda kişi lideri Kim Jong-un'u coşkuyla karşıladı. Kim Jong-un'un özel aracına yakın korumaları ve polisi eşlik etti. Jong-un'u toplam 700 görevlinin koruduğu açıklandı. Zırhlı aracının etrafında, adeta etten duvar oluşturuldu. ABD Başkanı Trump da akşam saatlerinde Vietnam'a ulaştı. İki liderin zirvede Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması ve Kore Savaşı'nı bitiren kararı almaları bekleniyor.

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