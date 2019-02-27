BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Arreaza, kamyonun Kolombiya tarafından atılan Molotof kokteyliyle ateşe verildiğini belirterek, "Kamyon incelendi. İçinde gıda ve ilaçlar dışında,barikatlarda kullanılan araçlar: Tel, çit, çivi çıktı. Radikal muhalefet bunları kullanmaya alışık" ifadelerini kullandı.





Sınırda, protestoculara karşı asla ölümcül silaha başvurulmadığını kaydeden Venezuelalı bakan, sadece göz yaşartıcı gazın kullanıldığını vurgulayarak, "Saldırganlığın kaynağı Kolombiya tarafı" dedi.

Daha önce Kolombiya'dan Venezuela'ya girmeye çalışan 'insani yardımkonvoyundan' bir kamyonun yakıldığı bildirilmişti.