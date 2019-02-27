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  • 27.02.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 22:06

'ya gelen 'insani yardım' kamyonundan bakın ne çıktı!

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 23 Şubat’ta ’dan Venezuela'ya girmeye çalışırken yakılan bir kamyonda, barikatları oluşturmakta kullanılan araçlar tespit edildiğini açıkladı.

Venezuela'ya gelen kamyondan bakın ne çıktı!

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Arreaza, kamyonun tarafından atılan Molotof kokteyliyle ateşe verildiğini belirterek, "Kamyon incelendi. İçinde gıda ve ilaçlar dışında,barikatlarda kullanılan araçlar: Tel, çit, çivi çıktı. Radikal muhalefet bunları kullanmaya alışık" ifadelerini kullandı.

Sınırda, protestoculara karşı asla ölümcül silaha başvurulmadığını kaydeden lı bakan, sadece göz yaşartıcı gazın kullanıldığını vurgulayarak, "Saldırganlığın kaynağı Kolombiya tarafı" dedi.

Daha önce Kolombiya'dan Venezuela'ya girmeye çalışan 'insani yardımkonvoyundan' bir kamyonun yakıldığı bildirilmişti.

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