Rusya ve Esed'den ABD'ye çekilme çağrısı!

Rusya ve Esed rejimi yaptıkları ortak açıklama ile Washington'u güçlerini Suriye'den çıkarmaya çağırdı. Açıklamada, ABD güçlerinden güneydoğu Suriye'deki Rubkan bölgesindeki kampta bulunan mültecilerin ayrılmasına izin vermeleri de istendi.



Ayrıntılar geliyor...