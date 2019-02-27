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  • 27.02.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:00

ve 'den 'ye çekilme çağrısı!

ve rejimi ortak açıklama yayımlayarak, ’ye ’deki askerlerini çekme çağrısında bulundu.

Rusya ve Esed'den ABD'ye çekilme çağrısı!

ve rejimi yaptıkları ortak açıklama ile Washington'u güçlerini 'den çıkarmaya çağırdı. Açıklamada, güçlerinden güneydoğu Suriye'deki Rubkan bölgesindeki kampta bulunan mültecilerin ayrılmasına izin vermeleri de istendi.

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