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  • 27.02.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 13:43

Başbakanı 'dan gerginliği ile ilgili önemli açıklama

Son dakika haberine göre Başbakanı -Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. İmran Han, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.

Pakistan Başbakanı'ndan kritik Hindistan açıklaması

"Keşmir'de gerçekleşen intihar saldırısına ilişkin tarafına iş birliği teklifimizi yineliyoruz. 'ın planı hiçbir hasar ve zayiat verilmemesi, sadece Pakistan'ın kapasitesini göstermekti."

"HİNDİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Syrus Qazi, "Hindistan gerilimi tırmandırıyor. Pakistan ise sorunun barış yoluyla çözülmesini istiyor" dedi.

Syrus Qazi, ayrıca "Türkiye'nin Keşmir krizindeki rolünü mutlulukta karşılıyoruz. Keşmir'de uluslararası barış istiyoruz" dedi.

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