"Keşmir'de gerçekleşen intihar saldırısına ilişkin Hindistan tarafına iş birliği teklifimizi yineliyoruz. Pakistan'ın planı hiçbir hasar ve zayiat verilmemesi, sadece Pakistan'ın kapasitesini göstermekti."

"HİNDİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Syrus Qazi, "Hindistan gerilimi tırmandırıyor. Pakistan ise sorunun barış yoluyla çözülmesini istiyor" dedi.

Syrus Qazi, ayrıca "Türkiye'nin Keşmir krizindeki rolünü mutlulukta karşılıyoruz. Keşmir'de uluslararası barış istiyoruz" dedi.