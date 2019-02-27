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  • 27.02.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 20:57

'de bakanı taşıyan !

'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter sında hayatını kaybetti. Kaza sonrası hükumet yetkilileri taziye mesajları yayınladı. Bakan'ın sevenleri ve yakınları da mesajlar yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

O ülkede bakanı taşıyan helikopter düştü!

Air Dynasty havayolu şirketi, AS350 tipi helikopterin Başkent Katmandu'nun 300 kilometre doğusundaki dağlık dağlık bölgesinde düştüğünü; Bakan Adhikari, heyetteki 5 kişi ve pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ram Krishna Subedi de helikopterin enkazına ulaşan arama kurtarma ekiplerinin cesetlere ulaştığını söyledi. Taplejung Bölge Şefi Anuj Bhandari, bölge halkının önce büyük bir patlama sesi duyduğunu, ardından alandan yükselen dumanları görerek hızla olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Yerel medya, Bakan'ın beraberindeki heyetle bölgedeki Pathibhara Tapınağını ziyaret ettiklerini, ardından ekibin Tehrathum bölgesinde yapımı süren havalimanını incelemeye gitmek üzere helikopter ile ayrıldıklarını duyurdu.

sonrası hükumet yetkilileri taziye mesajları yayınladı. Bakan'ın sevenleri ve yakınları da mesajlar yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

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